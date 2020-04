Koronawirus w Polsce. Prezydent Andrzej Duda kieruje specustawę do TK

Przypomnijmy, że w rządowej specustawie o walce z koronawirusem znalazły się przepisy umożliwiające premierowi dokonywanie zmian w Radzie Dialogu Społecznego. Senat przyjął poprawkę skreślającą te przepisy tu wstaw treść , jednak we wtorek Sejm ją odrzucił . Informację o "wniosku prezydenta do TK w trybie kontroli następczej" przekazał w rozmowie z PAP rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski.

Decyzja prezydenta nadeszła kilkanaście godzin po krytyce nowego prawa przez szefa "Solidarności". - Solidarność takich rzeczy nie zapomina i będzie to miało swoje negatywne konsekwencje w przyszłości - stwierdził przewodniczący związku i członek Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda. W specjalnym oświadczeniu napisał, że decyzja Sejmu podważa zaufanie NSZZ "Solidarności" do rządu i reprezentującej go większości parlamentarnej.