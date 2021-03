Koronawirus w Polsce. Prawie połowa zajętych covidowych łóżek dla dzieci

- Widzimy, że ta wersja brytyjska korona wirusa jest zakaźna i powoduje objawy także u dzieci. Są to często pacjenci dotknięci innymi chorobami, ale niestety poszerza się także grupa dzieci, które nie mają innych chorób towarzyszących – przyznał Andrusiewicz.

Coraz więcej zajętych łóżek

- Przy tej wersji brytyjskiej koronawirusa coraz rzadziej mamy do czynienia z całkowitą utratą węchu i smaku, coraz częściej jest to kaszel, zmęczenie czy też ból gardła - to są objawy tej wersji brytyjskiej COVID-u - dodał Andrusiewicz