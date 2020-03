Koronawirus w Polsce. Pracownicy kilku baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na kwarantannie

Jest apel dyrektora LPR skierowany do dyrektorów wszystkich szpitali i koordynatorów wojewódzkich, by kategorycznie informowali, czy transportowany pacjent może być zakażony.

Koronawirus w Polsce. "Zostańmy w domach"

Biskupi zachęcają do udziału we mszach świętych za pośrednictwem mediów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski chwali Polaków za odpowiedzialne zachowanie. - Dane, które otrzymujemy z MSWiA są budujące. 99 proc. Polaków przestrzega zasad kwarantanny i nie opuszcza domu. To świadczy, że Polacy wzięli sobie do serca nasze apele i widzą, że tylko ograniczając kontakty, jesteśmy w stanie zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa. Puste ulice miast również są oznaką odpowiedzialności - zaznaczył w rozmowie z "Wprost".