Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski prognozuje: pod koniec tygodnia parę tysięcy zachorowań

Koronawirus w Polsce. Po pierwszym komunikacie Ministerstwa Zdrowia o kolejnych przypadkach, Łukasz Szumowski był gościem RMF FM. Minister zdrowia zaznaczył, że różnice we wzrostach przypadków nie są podstawą do wyciągania wniosku o poprawie sytuacji w Polsce.

Odniósł się też do restrykcji wprowadzanych przez inne kraje. - To bardzo poważne działania, ale trochę późno - tak Szumowski ocenił zakaz gromadzenia się powyżej dwóch osób w Niemczech. Dodał też, że w Polsce "nie ma podstaw do terytorialnych zamknięć, bo mamy równomierne rozłożenie zakażonych".

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski chwali Polaków

Szumowski udzielił również wywiadu tygodnikowi "Wprost". - Robię wszystko, co w mojej mocy, by w Polsce nie powtórzył się scenariusz włoski. Robimy wszystko, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, bo nie da się zastopować go całkowicie - zapewnił minister zdrowia.