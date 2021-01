Koronawirus w Polsce. Powinniśmy załatwiać szczepionki jak Niemcy? "Zdrowie Polaków jest ważniejsze"

- To nie był błąd. Nie mogliśmy tego przewidzieć, że największe państwo europejskie, które ciągle podkreśla, że trzeba być solidarnym, nagle wyłamie się z tego - powiedział w programie "Newsroom" Witold Waszczykowski. Były szef MSZ skomentował zakup szczepionek na COVID-19 przez Niemcy poza unijną umową. Jak dodał, zdecydowaliśmy się być "solidarni". W jego ocenie jeśli "pojawi się możliwość zakupu szczepionek na wolnym rynku, to trzeba to kupić". - Jeśli inne państwa to robią, to zdrowie Polaków jest ważniejsze - powiedział Waszczykowski. I zadeklarował, że jest gotów przeznaczyć część swojej pensji europosła na zakup preparatów.