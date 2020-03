Koronawirus w Polsce. Potwierdzono 3 nowe przypadki

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zarażeni znajdują się w Rzeszowie i Poznaniu. Łącznie odnotowano 47 przypadków koronawirusa w Polsce.

Szef resortu powiedział, że "niedługo będziemy mieli 100 osób zarażonych a za tydzień, może dłużej, dojdziemy do tysiąca". - Największy przyrost zarażonych przewidujemy na koniec przyszłego tygodnia - przekazał Łukasz Szumowski w rozmowie z TVN24.

W środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa . - W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków choroby COVID-19 poza Chinami zwiększyła się trzynastokrotnie, a liczba dotkniętych koronawirusem państw potroiła się - zaznaczył szef Światowej Organizacji Zdrowia dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Koronawirus w Polsce. Zamknięto żłobki przedszkola i szkoły

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono 4 marca. To mężczyzna z Cybinki (woj. lubuskie), który był w odwiedzinach u córek w Niemczech. Wrócił do kraju autobusem rejsowym. Trafił do szpitala w Zielonej Górze. Służby ustaliły tożsamość pasażerów, którzy z nim podróżowali. Zostali objęci kwarantanną.