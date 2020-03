Koronawirus w Polsce. Potwierdzono 12. przypadek zakażenia

Wykryto kolejny, 12. przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. W szpitalu w Krakowie przebywa mężczyzna, u którego potwierdzono chorobę. Poinformowano, jaki jest jego stan.

O kolejnym, 12, przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce jako pierwsze poinformowało Radio ZET. "12 potwierdzony przypadek pacjenta zarażonego koronawirusem COVID-19 w Polsce - to mężczyzna, który był we Włoszech na nartach, w sobotę zgłosił się do szpitala" - napisał na Twitterze reporter stacji.