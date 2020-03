Koronawirus we Włoszech. 133 zgony w ciągu doby

Koronawirus we Włoszech. W ciągu doby odnotowano 133 zgonów. W sumie zarażony wirusem z Chin jest już ponad 6 tysięcy Włochów.

Na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie poinformowano, że z 233 do 366 wzrosła liczba osób, które w ciągu doby zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa. Jest o 1300 więcej zakażonych. W sumie we Włoszech chorych na wirusa jest ponad 6300.