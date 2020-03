Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o możliwym odsunięciu wyborów prezydenckich 2020

Szef KPRM uważa, że wprowadzenie specustawy związanej z koronawirusem było adekwatne do sytuacji w Polsce. W innym przypadku możliwe byłoby ograniczenie praw obywateli. Minister podkreśla, że spodziewa się wzrostu liczby zachorowań.

- Jest w 100 proc. pewne, że będziemy mieli do czynienia z przyrostem zachorowań koronawirusa. Wymaga to odpowiedzialności nie tylko od instytucji rządowych, ale też od Polaków - mówi na antenie "Radiowej Jedynki" Michał Dworczyk. Oprócz choroby za największe zagrożenie szef KPRM uważa panikę i niekontrolowane zagrożenia społeczne - dodaje w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Minister twierdzi, że wprowadzenie specustawy było adekwatne do sytuacji w Polsce. - Można było wprowadzić stan klęski żywiołowej, ale wówczas mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym ograniczeniem praw obywateli i odsunęlibyśmy wybory w czasie. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której koronawirus uniemożliwiałyby wzięcie udziału w wyborach prezydenckich 2020 - tłumaczył. Sytuacja ma wpływać na kampanię, przez co "niektóre tematu trudniej są przebijają".