Koronawirus w Polsce. "Postojowe" z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej niejasne.

Koronawirus w Polsce. Postojowe z ZUS. Warunki przyznania

Koronawirus w Polsce. Postojowe z ZUS. O co chodzi z poprawą sytuacji w firmie?

Dokładnie chodzi o to, że składając wniosek o postojowe, w ich warunkach trzeba wskazać, czy nie uległa poprawie „sytuacja wykazana w pierwszym wniosku”. Ustawodawcy zapewne chodziło o to, czy sytuacja firmy w kolejnych miesiącach się poprawiła. Jeśli tak, to chodziłoby raczej o "sytuację w chwili składania pierwszego wniosku”. Przy obowiązującym jednak sformułowaniu, jeżeli w pierwszym wniosku wykazaliśmy pewną sytuację (spadek dochodów o minimum 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego, najczęściej chodzi o luty-marzec), to ta sytuacja miała miejsce już w przeszłości i raczej nie może się zmienić. A zatem, w kolejnym wnioskach musimy jedynie przepisać to, co było w pierwszym wniosku o postojowe.