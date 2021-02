Koronawirus w Polsce. Ponad 400 zgonów, ekspert tłumaczy

W rozmowie z PAP sytuację epidemiczną ocenił dr Michał Sutkowski. - Ta liczba zakażeń jest mniejsza od jakiegoś czasu, więc już za ok. 2 tygodnie zgonów powinno być wyraźnie mniej. Dalej jednak nie poprawia sytuacji zachowanie ludzi. Wielu leczy się samodzielnie w domach koncentratorami tlenu. To nie do pomyślenia - mówił prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.