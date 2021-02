Koronawirus w Polsce. Nowe zakażenia i przypadki śmiertelne. [Raport MZ z 3.02.]

Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport (3.02.) na temat liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 i przypadków śmiertelnych w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że minionej doby w Polsce wykryto 6802 nowe przypadki koronawirusa. Niestety z raportu wynika, że COVID-19 przyczynił się do śmierci 421 pacjentów.

"Mamy 6 802 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1129), śląskiego (702), pomorskiego (647), wielkopolskiego (586), warmińsko-mazurskiego (460), kujawsko-pomorskiego (432), łódzkiego (393), dolnośląskiego (392), zachodniopomorskiego (378), małopolskiego (355), lubelskiego (324), podlaskiego (237), podkarpackiego (230), lubuskiego (196), opolskiego (124), świętokrzyskiego (95). 122 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - czytamy w tweecie Ministerstwa Zdrowia.

"Z powodu COVID-19 zmarło 137 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 284 osoby" - informuje resort zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia o pandemii pod kontrolą

W środę rano na antenie Polskiego Radia 24 minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował obecną sytuację epidemiczną w kraju. - Wchodzimy w okres, w którym pandemia koronawirusa w Polsce zaczyna być pod kontrolą. W środę, czyli dzień, w którym mamy najwięcej zachorowań tygodniowo, mamy 6,8 tys. zachorowań - mówił szef resortu zdrowia.

Powrót do szkół. Sławomir Broniarz o chaosie informacyjnym wokół szczepień nauczycieli

Niedzielski stwierdził, że wyraźny spadek w dziennej liczbie zakażeń to wynik skutecznych działań państwa w postaci wprowadzania obostrzeń, mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jego zdaniem przestrzeganie reżimu sanitarnego w połączeniu z trwającym w Polsce procesem szczepień przynosi pozytywne efekty. - Ma to przyspieszyć powrót do normalnego życia - powiedział szef MZ.

Minister mówił również o wprowadzeniu do obrotu w Polsce kolejnej - trzeciej już - szczepionki. Niedzielski zaznaczył, że preparat koncernu AstraZeneca został pozytywnie oceniony przez instytucje europejskie, ale z uwagi na brak wystarczających danych, działająca przy premierze rada medyczna zarekomendowała, by szczepionkę podawać wyłącznie pacjentom do 60. roku życia. - Nie chodzi jednak o przeciwwskazania, ale brak wystarczającej liczby badań w starszej grupie wiekowej - zapewnił Adam Niedzielski w PR.

Koronawirus w Polsce. Polacy chcą się szczepić

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Fakt", znacznie wzrosło zaufanie Polaków do szczepień. Jeszcze w grudniu gotowość do przyjęcia szczepionki deklarowało niewiele ponad 30 proc. badanych. W nowym badaniu taką deklarację złożyło już 56 proc. respondentów. Przyjęcia szczepienia odmawia 30 proc. badanych, 14 proc. nie podjęło jeszcze decyzji.

W ocenie socjologa Jarosława Flisa wzrost zainteresowania szczepieniem przeciw koronawirusowi spowodowany jest aferą szczepionkową na Warszawskim Uniwersytecie medycznym. - Tak mamy, że gdy się nas celowo zachęca do szczepień, to nie słuchamy. Ale gdy wiemy, że ktoś bardzo zabiega o szczepionki, to znaczy, że są to cenne dobra - ocenił socjolog.