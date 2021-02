Sondaż. Coraz więcej Polaków chce się szczepić. Socjolog podaje przyczynę

Sondaż. Polacy chcą się szczepić. Powodem afera szczepionkowa?

Wyniki sondażu skomentował dla "SE" socjolog Jarosław Flis. W jego ocenie zmiana w nastawieniu Polaków do szczepionki jest efektem afery szczepionkowej z udziałem celebrytów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. - Polacy przekonali się do szczepionek za sprawą Krystyny Jandy. To była największa akcja promocyjna - powiedział Flis. - Tak mamy, że gdy się nas celowo zachęca do szczepień, to nie słuchamy. Ale gdy wiemy, że ktoś bardzo zabiega o szczepionki, to znaczy, że są to cenne dobra - stwierdził.