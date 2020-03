Koronawirus w Polsce. Polityk Lewicy Arkadiusz Iwaniak przekazał szpitalowi w Płocku dietę poselską

już Iwaniak poseł Levis Chcę przekazać swoją dietę poselską na pomoc Właśnie takiej jednostce szpitalnej bardzo koronawirusa pytanie dlaczego się pan na to zdecydował i gdzie trafi Pańska dieta No to Dzień dobry witam ale to znaczy ja już to nawet uczyniłem wpłaciłem na konto na Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Płocku jest do szpitala z mojego miasta rodzinnego więc dlatego do między innymi spałem Jaka to jest kwota dokładnie przypomnijmy Ile zarabiają posłowie to jest wysokość naszej diety poselskie to jest dwa i pół tysiąca zł na tą chwilę tyle wpłaciłem oczywiście nie był ostatni krok ale na tą chwilę tak to wygląda ale za chwilkę pokażę państwu już widać dokładnie tutaj potwierdzenie przelewu bez Oczywiście tych danych wrażliwych potwierdzenie przelewu szpitala w Płocku ale bardzo ważna rzecz dlaczego się pan na to zdecydował bo ubiegłym tygodniu apelował o to między innymi poseł Tomasz Zimoch żeby No taki sposób wspierać tych potrzebujących w dobie koronawirus Dlaczego pan się na to zdecydował znaczy ja nie mam fachu żeby uszyć w maseczki nie potrafią tego robić zostałem też przez chwilę wykluczony ten jest tak jakby starszy bo miałem kontakt z osobą która jest to na pewno wirusa Więc no to jest taka jedna z możliwych metod czuję jakby wsparcia i pomocy No w tym czasie między innymi dlatego to uczyniłem apeluje pan także żeby oddawali swojej diety przekazywali na przykład na szpitala albo jednostki które tych pieniędzy Potrzebuję na dzisiaj walczą w koronę wirusem Ja myślę że wszyscy każdy z nas w jakiś sposób pomaga bo widzę też na Facebooku na Twitterze jak poszczególni posłowie pomagają A to na granicach rozdają jedzenie a to w inny sposób pomagają są zaangażowani jest Ja bym nie chciał żeby to level tak wyglądało że ja płaciłem to teraz wszyscy to jeszcze jakby powinni to zrobić Myślę że ma tam jeszcze jedna osoba się chce z nami porozmawiać Rozumiem że to ta na kwestia pracy z domu Ja się przepraszam za to ale niestety albo stety mam mam zwierzęta w domu jeszcze raz przyznam szczerze mam okazję rozmawiać z posłem i jego psem ale dobrze ciągnijmy synonimy To na tych tych tych pieniędzy chciałem dopytać jak pan wczoraj obserwował obrady sejmu i widział tych posłów którzy robią sobie zdjęcia selfie w maseczkach które są tak niezbędne dzisiaj w szpitalach to co mam sobie myślę kolega z ławki nowych to znaczy Ja rozumiem że to maseczki są potrzebne w szpitalach ale też były potrzebne do tego żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo w jakby w pracy bo słów więc jakby tego to bym nie tylko uważam że to wtedy być może nie było zręczne No dobra to nas nie przypuszczałam tutaj takiej krytyki żeby to jakby otrzymaliśmy No każdy z nas próbuję się w jakiś sposób kancelaria Sejmu akurat w tej sprawie stanęła na wysokości to zabezpieczyła posłom ja tak jak powiedziałem nie brałem udziału wczoraj w obradach między że mam okres okres taki żeby okres okres kwarantanny to jest właśnie konieczne w przypadku osoby z kwarantanny i unikam kontaktu z innymi osobami Poprosimy pana żeby jeszcze żebyś mogli widzieć pana pełną twarz będzie na o znakomicie jest jest dużo lepiej nie bierze pan osobiście udział w tych obradach Sejmu ale zdalnie wszystko co się dzieje w sejmie posłowie No dzisiaj pracują w związku z tarczą antykryzysowa to już coś na to czeka bardzo wielu przedsiębiorców jak pan ją ocenia i pyta pomoc wystarczająca czy to może zaledwie kropla w morzu potrzeb ja odnoszę wrażenie że to jest te 3 ustawy które są proponowane przez rząd to są sprawy które tak naprawdę nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ale słowo przeciwne przedsiębiorcom i pracownikom jak dzisiaj mam sygnały że wiele przedsiębiorstw zaczyna obniżać o połowę wynagrodzenie zaczyna rozpoczyna po redukcji czy też zwalniania pracowników zabezpieczenia które są wpisane w tą tak zwaną tarcze antykryzysowa to tak naprawdę no jest to jest przeniesienie Czy wniesienie tylko i wyłącznie zapisów ze stanu nadzwyczajnego do tego okresu dlaczego tak się dzieje bo gdybyśmy prowadzi dzisiaj stan nadzwyczajny No trzeba by przesunąć wybory przesunięcie wyborów to to czego oczekuje bardzo wielu polityków opozycyjnych PiS Jednak idzie w zaparte i na ten moment cały czas utrzymuje wybory odbędą się 10 maja Jaki jest pana stanowisko No wobec takich działań PiSu czy to będzie bezpieczne dla obywateli uważam że to po pierwsze nie będzie bezpieczne mam też mam tak wybierana z samorządowcami którzy twierdzą że nie są w stanie przygotować lokali wyborczych i mają też sygnał jako partia polityczna mamy sygnały że wiele osób które miały uczestniczyć w komisjach po prostu w tych komisjach boją się uczestniczyć w tym bardziej że z nami które mówi minister zdrowia a Zakładam że mówi prawdę jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie nadzwyczajnym te obostrzenia które wprowadzono nie wprowadzono dlatego że nic się nie dzieje mamy stan nadzwyczajny i trzeba trzeba to przyjąć rządzący na siłę prąd do tego żeby zrobić się wybory sondaże pokazują że Andrzej Duda