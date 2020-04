Koronawirus w Polsce. Policja: nie będzie pobłażania dla hejterów w internecie

Koronawirus w Polsce. Fala hejtu wobec policji

Z komunikatu policji wynika, że jednostki do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i Komend Wojewódzkich Policji/ Komendy Stołecznej Policji codziennie analizują setki wpisów odnoszących się do policjantów i ich rodzin. Funkcjonariusze zabezpieczyli już setki wpisów i komentarzy umieszczanych w internecie w których są oni oczerniani za pomocą nieprawdziwych informacji. Co gorsza, wiele w tych wpisów zawiera również groźby wobec policjantów i ich rodzin.