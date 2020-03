WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 szpitaleprzyłbice medyczne oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Polacy stworzyli wzór przyłbicy medycznej. Zainteresowanie ich przerosło - Największym problemem jest dostępność materiałów. Nasz znajomy przed chwilą zawiózł kilkadziesiąt sztuk do szpitali. Teraz zajmujemy się... Rozwiń telefony się urywają wspomniał pan … Rozwiń Transkrypcja: telefony się urywają wspomniał pan że dostaje ci sygnał tak naprawdę z całej Polski ile już takich przyłbic udało się wyprodukować i ile tak naprawdę jeszcze możecie produkować się uda się zaspokoić wszystkie Największym problemem w tej chwili tak naprawdę jest dostępność materiałów czyli tego tych arkuszy folii w które można wycinać dokładnie żeby nie znamy dlatego że tak jak przed chwilą z tobą w tej chwili nie zajmujemy się już tak naprawdę samo produkty o tej w Gdyni jest produkcja przed chwilą nazywający 53 zawiózł do pobliskich szpitali ale my w tej chwili zajmujemy się tak naprawdę koordynacją tych działa po to żeby w całej Polsce tych przybić powstał jak najwięcej wiemy też że na całym świecie nasze przyłbice już są produkowane w tysiącach w cenie tylko kostka to też Hiszpania wiemy też że stan w Finlandii również to produkowane przybite naszego projektu Polacy emigrują Jednak tutaj rozumiem Jeśli chodzi o produkcję tych tych przyłbic Muszę dopytać o jedną rzecz bo panowie mówi że to jest Pet czyli taka zwykła plastikowa to może jakby Nagle przed butelki gdzieś zebrał i gdzieś je przekazało to może byłby materiał do stworzenia takich butelek czy tak po prostu jest Tak ale mówimy tutaj o setkach tysięcy sztuka to jest nie warto tracić czasu na zbieranie butelek w momencie kiedy jedna maszyna w tą godzinę może wytworzyć 100 takich pieprzowiec ten ta folia to jest jeden element A te elementy które łączą chcesz Osadzają przyłbice na głowie Kto jest zbudowany jak to jest drukowany tworzony jak to wygląda w praktyce gumki recepturki jakieś inne czy materiał i gotowe w ten sposób to wygląda tak tak że dosłownie naprawdę jak ja już na agencja reklamowa w Polsce każda ma sprzęt do tego żeby to takie rzeczy wytwarzacz i i w tej chwili potężna z Wrzeszcza film firm przyłączenia się do akcji wejście na stronę właśnie sprzęt dla szpitali pl namiestnicy i zachęcamy wszystkich którzy potrzebują taki masek do tego że tam wchodzić czy Wietnam jedna kwestia temat kinie zastępują matki oddechowej takiej która która jest na usta i nos on ją wspomagają Przy kaszlu czy czy innego i to jest kluczowe Bo panowie mówili o sprzęcie który bardzo łatwo dostać który bardzo łatwo wykorzystać jak gdyby do produkcji takich maseczek to proszę powiedzieć kto może mi co to jest za sprzęgło Może niektórzy sobie nie zdają sprawy i myślał że to trzeba mieć jakąś specjalną linię produkcyjną sprzęt którego nie używamy to jest ploter laserowy czyli taka maszyna która nas zamiast wycinać nożem być na czerwonym światłem firmy marketingowe agencje reklamowe firmy produkujące wszystkie te rzeczy które się jakby tnie płasko dostajemy też informację że próbuję używać maszyn tradycyjnych czyli tradycyjnych ploterów tnących nożem i zostajemy też informację że przygotowywane są pierwsze wykrojniki na to żeby wybijać tak naprawdę tak maszynowo Ghost Ance takie nasze maski więc możliwość jest tak naprawdę dużo Jeżeli mamy maszynę która jest w stanie przecież przecież pół milimetrową folię brać to Każda taka maszyna da Powinna dać radę przyjąć takie i coś takiego stworzyliście ze strony sprzęt dla szpitali Gdzie mogą się zgłaszać osoby które chcą się włączyć do waszej akcji ale też osoby które chcą otrzymać od was pomoc spodziewaliście się że zainteresowanie i tak dużego odzewu ze strony producentów firm Nie no to znaczy dotacja jak gdyby rozwija się dosłownie godzina po godzinie tak strona poniedziałek we wtorek było już 70 firm teraz jest 250 na razie mi się nie udaje nam się utrzymywać ogarniać tą tą tą tą masę ludzi za tą maską producentów idzie od oczywiście wiele wielokrotnie więcej klientów i potrzebujących jednego szpitale ale ale też Wiele firm produkcyjnych sieci sklepów tak Tam gdzie wszyscy teraz widzisz Biedronka czy Lidl AG przesłony takie na kasę to to jest taka poprzez łona gdyby indywidualna tak personalna aby czegoś potrzebujecie No bo skoro wy pomagacie Szpitalną to my byśmy chcieli pomóc wam jakiś apel do osób które które mają materiału może nie zdają sobie z tego sprawy może gdzieś przekazać macie jakieś dzisiaj potrzeby Dokładnie tak prosimy o kontakt bo te potrzeby też ewoluują w czasie jazdy z tym prosimy o kontakt przez stronę i my tam koordynuje Myjak potrzebujących i dostarczających życzymy sama tak to jestem Profit tak związku z tym nie jesteśmy tutaj jakby