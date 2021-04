Koronawirus w Polsce. Pogoda zwiększy zagrożenie. Padły dwie daty

Prof. Mariusz Figurski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Ekspert był pytany o to, jak może w najbliższych dniach rozwijać się epidemia, biorąc pod uwagę pogodę. Prof. Figurski zaznaczył na wstępie, że pogoda nie jest czynnikiem dominującym, jeśli chodzi o transmisję koronawirusa. Dodał jednak, że wpływ warunków atmosferycznych na koronawirusa to m.in. 10 procent. – Większy wpływ ma nasze zachowanie – zaznaczył gość WP. Ekspert z IMGW powiedział, że istotna jest m.in. temperatura maksymalna i nasłonecznienie. – Daliśmy przepis na bezpieczną pogodę covidową: przy wysokiej temperaturze, silnym nasłonecznieniu oraz umiarkowanej wilgotności ryzyko jest niskie – tłumaczył prof. Mariusz Figurski, tłumacząc, że jeżeli jest niska temperatura, mała ilość słońca lub wysoka wilgotność, czas życia koronawirusa wydłuża się nawet do dwóch dni. – Jeśli odniesiemy to do tych dni, które są przed nami, czyli majówki, to niestety w niedzielę i poniedziałek pod względem warunków atmosferycznych może być zwiększone prawdopodobieństwo transmisji koronawirusa. Powinniśmy wykazać się odpowiedzialnością cywilną, nosić maseczki i uważać – podkreślił prof. Figurski. Więcej w materiale wideo.

