Koronawirus w Polsce. Piotr Zgorzelski odpowiada Stanisławowi Karczewskiemu. Cięta riposta

"Jeśli miałbym zbankrutować, to wolałbym zbankrutować i uratować życie ludzkie. A tutaj mówimy o życiu naprawdę wielu ludzi" - stwierdził wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o to, jak mają sobie radzić przedsiębiorcy zamkniętych branż. Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski? - To ja odbiję to jego cytatem: jabłko z wieczora, nie ma doktora. Jeżeli takie porady daje lekarz, to myślę, że trzeba poszukać trochę bardziej wybitnego specjalisty - rispostował w programie "Tłit". - Rozmawiam z medykami. Nasz kraj uchronił się chyba przed 3. falą epidemii - nie będzie tak, jak w Wlk. Brytanii czy w Czechach. Dlatego można już stosować różnego rodzaju poluzowania, dlatego mówimy: otwierajcie biznesy, firmy. Oczywiście w dużym reżimie sanitarnym - mówił Zgorzelski.

Rozwiń