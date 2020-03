Koronawirus w Polsce. Pierwsza Dama dołącza do #akcjaedukacja. Agata Kornhauser-Duda z apelem do uczniów, rodziców i nauczycieli

– Mamy wyjątkowy dla nas wszystkich czas. Mimo wszelkich trudności powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych. Dlatego ruszyła #AkcjaEdukacja, czyli szkoła on-line – mówi w spocie Pierwsza Dama.

– Zapraszam i zachęcam wszystkich, by skorzystać z tej właśnie formy edukacji. My, rodzice i nauczyciele, zróbmy wszystko, by dzieci i młodzież jak najlepiej wykorzystały ten czas – dodaje Agata Kornhauser-Duda.