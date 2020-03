Koronawirus w Polsce. Paweł Mucha: kancelaria prezydenta pracuje zdalnie

jak na codzień funkcjonuje sam prezydent Andrzej Duda tak żeby on przede wszystkim był bezpieczny pracujemy w Pałacu Prezydenckim ja mam ten zaszczyt że także z państwem rozmawiam Pracując w Pałacu Prezydenckim natomiast o dużym stopniu i jeżeli chodzi o funkcjonowanie samej kancelarii prezydenta wykonujemy pracę Ja akurat dziś fizycznie i w tym tygodniu jestem osobą pracującą na miejscu Natomiast dzisiaj kilkadziesiąt procent nawet większość pracowników kancelarii to są Pracownicy którzy wykonują zdalnie No to jest oczywiście zapewniamy obsługę pana prezydenta wsparcie merytoryczne czy wsparcie w tych sferach wszystkich które są potrzebne dla głowy państwa No tak jak Państwo bardzo zajęty jesteś zwykle aktywny to jest tak że działalność biura Bezpieczeństwa Narodowego bo ze sfery związane z naszym bezpieczeństwem wewnętrznym ale także jak chcecie sfery polityki zagranicznej one są realizowane Tak więc mam prezent wykonuje obowiązki konsultuje się na bieżąco i z premierem z panią minister emilewicz mówiliśmy o pakiecie gospodarczym działają służby prawna prezydenta Narodowym odbywają się rozmowy telefoniczne prezydenta z przywódcami wykonujemy swoje obowiązki Staramy się jak najsprawniej te prace zorganizować ale także nowych pracowników udaje zespół zarządzania taki wewnątrz kafeteryjny na czele z panią minister Halina Szymańska panią dyrektor generalny Grażyna ignaczak-bandych też na co dzień funkcjonujesz