Koronawirus w Polsce. Paweł Kukiz: tarcza antykryzysowa jest zła

- Zmierzamy ku katastrofie, nie mam wątpliwości - przyznał w Programie Specjalnym WP Paweł Kukiz. Muzyk negatywnie odniósł się do rządowej... Rozwiń czym to się skończy kierując się t … Rozwiń Transkrypcja: czym to się skończy kierując się tym najczarniejszy scenariusz aniżeli tej pomocy nie będzie więcej czym to się może skończyć dla Polaków dla naszego spodarki to się skończy sytuacją potężnym wewnętrznym znaczy mówię o bezrobociu w Polsce które być może być jeszcze zasilone tymi którzy powrócą z zagranicy naszym naszymi rodakami ponieważ tam również pracy więc będą boleć wrócić do Polski Licząc na to że może tutaj będą przychodzi nie będzie mi łatwiej i to się może skończyć po prostu katastrofą katastrofą ale ja oczywiście z oporem maniaka powiem to jest proszę mnie teraz działamy w takiej sytuacji w tej kryzysowej sposób chaotyczny i i w dużej mierze obciążonych wydarzeniami politycznymi jest wynikiem tego durnego ustroju po prostu no panie Pawle jeszcze zapytam o jedną rzecz bo pan zasugerował że są ludzie rozsądni w pisie według pana nierozsądni a może przez to będzie jakiś podział może minister emilewicz małże wicepremier powiedzą że mają już dość takich politycznych wrzutek do Łukasz redaktorzy ja nie będę tutaj bo ja pojęcia nie mam Jan to tam siedzi w premierze gowinie i tak dalej Natomiast ja nie chciałbym w ogóle w tej chwili o tych kwestiach politycznych szczególnie się nad tymi kwestiami rozwodzić mnie interesują dwie sprawy na dzisiaj nie interesuje gospodarka po rozmowie również jestem przerażony tą absolutną ignorancją ludzi jeśli chodzi o wiedzę o tych przeróżnego rodzaju najprostszych ma być zależnościach pracobiorca i tak dalej i tematyka zdrowia to są dwie dwa tematy które mnie interesują A to czy co się tam będzie działo z prawem i sprawiedliwością czy z platformy czy obywatelską innymi to jest akurat w tej chwili sprawa naprawdę drugoplanowa Pierwsza sprawa to jest powstrzymać katastrofy bo zmierzamy ku katastrofie nie mam co do tego wątpliwości powiem jeszcze inaczej nie chcę tutaj tylko pis-u w tym w tym momencie również ich tą koalicja Obywatelska bo podpisali tą ustawę zagłosowali za tą sprawą Nie negocjuje wcześniej ewentualnie które mogłyby te ustawę naprawić jeszcze jedno chciałbym coś powiedzieć podkreślnik to co mówię w tej chwili to nie jest jakiś propagandy politycznej ja nic mi nie mam racji mówię państwu i internauto z obliguje się za pół roku po prostu przeproszę wtedy będę wychwalał Kaczyńskiego i jego pod niebiosa czy uratowali Polskę Ja wiem że ta tarcza jest zła i nic z tego nie wynika ponieważ mamy taki ustrój że jedna partia która ma 235 posłów może zamknąć usta pozostałych