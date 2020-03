Koronawirus w Polsce. Pasażer autokaru do Zakopanego zakażony. Jest apel sanepidu

Koronawirus w Polsce. Krakowski sanepid apeluje do pasażerów, którzy podróżowali do Zakopanego o zgłaszanie się do służb. U jednego z nich zdiagnozowano koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Pasażer autokaru zakażony (East News)