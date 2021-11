Koronawirus w Polsce. Padł kolejny rekord

Szef resort zdrowia dodał, że w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej nastąpi apogeum IV fali. - Liczby cały czas rosną w tym sensie, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to przyrost, aczkolwiek przyrost jest stosunkowo niski, w okolicach 15-proc. dynamiki. Wszystko wskazuje na to, że w tym lub przyszłym tygodniu będziemy mieli apogeum tej fali - zaznaczył polityk.