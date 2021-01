Koronawirus w Polsce. Ograniczenie usług dla niezaszczepionych? Dementi ministra zdrowia

- W wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych; my to też rozważamy, np. tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych - stwierdził Adam Niedzielski. Jego wypowiedź wywołała poruszenie wśród komentatorów życia publicznego. Zwracali oni uwagę, że taka zasada byłaby sprzeczna z art. 2 oraz art. 68 Konstytucji RP.