Koronawirus w Polsce, obrady Sejmu przez Internet? Piotr Zgorzelski odpowiada na zarzuty

panie marszałku Dlaczego zamierzacie razem z partią rządzącą naruszyć regulamin Sejmu naruszać konstytucję po to żeby przez internet prawdopodobnie przez tablety zorganizować posiedzenie sejmu uchwalić tarczy antykryzysowa Dlaczego pan redaktor takie insynuacje kieruje w moim kierunku ja się opiekuję informacje które podało i czego to wynika i one czy zauważeni to dziennikarze Tomasz skory Czy Andrzej Stankiewicz zmienić regulaminu sejmu przez internet na pewno się nie da a zmiana tego regulaminu będzie nosiła również za sobą znamiona naruszenia konstytucji czy o to chodzi na pewno polskie Polskie Stronnictwo Ludowe z nikim się nie dogaduje nie dogadywał się i nie będzie się dogadywał o najwyżej możemy się porozumieć z obywatelami na sprawy i takie porozumienie zawarliśmy tworzące koalicję Polską i W imieniu tych którzy w skład koalicji polskiej wchodzili czyli polskich przedsiębiorców zgłasza liśmy sprawy do tak z tarczy antykryzysowej To jest po pierwsze Po drugie nie ma żadnych ustaleń nie ma żadnego dogadywania się nie ma takiego że mam takiego pana na sukces zmienić regulamin Sejmu można przez internet panie redaktorze jeszcze raz panu mówię że na ostatnim posiedzeniu prezydium było złożonych kilka propozycji jedną z propozycji którą ja osobiście zgłaszałem to była ta aby uniknąć sejmu w gromadząc w jednym gmachu ponad 600 osób bo oprócz posłów musieliby tak że w tym gmachu być przedstawiciele kancelarii sejmu i do 11:00 do dnia dzisiejszego żadna decyzja nie zapadła ponieważ nad tą propozycją i nad innymi które były zgłaszane pracowali informatycy i prawnicy Muszę panu Jednakże powiedzieć Panie redaktorze że w momencie kiedy ja ten propozycje zgłaszałem to siedząca obok marszałek kidawa-błońska podeszła do tej propozycji bardzo pozytywnie jak zresztą i pozostali członkowie prezydium ale jeszcze raz podkreślam nic nie jest przesądzone ponieważ dzisiaj o 11:00 na prezydium do wszystkich propozycji które były przedstawione będą dołączone opinie prawników opinie romantyków i prezydium nad tym będzie pracował ja czytam informacje podane Jak już wspomniałem przez RMF i Onet które to portale zwracają uwagę że zmiana regulamin głosowanie internetowe będzie niezgodne z tym regulaminem to dementuje pan tą informację czy nie Ale panie redaktorze pan powtarzają powtarzając pan tę samą kwestie trzeci raz nie uzyska pan innej odpowiedzi ode mnie ja przesadziłem nie powiedziałeś jak to wygląda W takim razie tak żeby było zgodne z prawem a czy będzie zgodne z prawem czy nie To przesądziły dzisiaj o 11:00 zapoznawczy się z ekspertyza mi prawnymi i z możliwościami informatycznymi najważniejsze zdrowie obywateli a posłowie to także są obywatele zgłaszając tę propozycję miałem na myśli to że do jednego gmachu przyjdą także bo przecież tego nie możemy wykluczyć nosiciele wirusa którzy poczęstują mówiąc kolokwialnie tym wirusem osoby które są w grupie ryzyka także znajdujące się w osoby starsze osoby chore kobiety w ciąży i to była przesłanka która mi przyświecała zgłaszając propozycje abyśmy zgodnie z duchem czasu bo przecież chociażby w ten sposób pracują europosłowie można było przeprowadzić te posiedzenie sejmu bezzwłocznie ale jednocześnie nie narażając posłów na prosto na chorobę tę dzisiaj już obywatelskiego