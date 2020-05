Koronawirus w Polsce. Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

W piątek Minister Mariusz Kamiński podpisał zmianę w rozporządzeniu dotyczącą rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wjazdu na terytorium RP. Ponadto tymczasowa kontrola graniczna przy wjeździe do Polski została przedłużona do 12 czerwca.

Koronawirus w Polsce. Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy (PAP)