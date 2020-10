Koronawirus w Polsce. Nowe zakazy? Minister Zdrowia nie zaprzecza

Nowe ograniczenia będą więc dotyczyć przede wszystkim stref czerwonych, w których zachorowań jest najwięcej. Minister powiedział, że rząd bacznie obserwuje rozwiązania wprowadzane na całym świecie. Na tej podstawie zdecydowano, że w strefach czerwonych lokale gastronomiczne będą zamykane po godzinie 22. Minister zauważył, że temperatura nie zachęca już do "biesiadowania na świeżym powietrzu", tym samym "imprezowicze" zaczęli gnieździć się w ciasnych pomieszczeniach. A to idealne warunki do transmisji wirusa.