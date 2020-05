Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i ofiary śmiertelne. Dane Ministerstwa Zdrowia

Podano, że zmarłe osoby to trzy kobiety: 93-latka z Bolesławca, 92-latka z Poznania i 68-latka z Łańcuta. "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - zaznaczono.

Najwięcej nowych przypadków (142) odnotowano na Śląsku. Trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, w których potwierdzono najwięcej przypadków koronawirusa wśród załogi, przedłużyły przerwę w produkcji o kolejny tydzień, do 17 maja. Od poniedziałku do czwartku wydobycie wstrzymuje też należąca do spółki Węglokoks Kraj bytomska kopalnia Bobrek.