Koronawirus w Polsce. Nowe informacje ministra zdrowia. Relacja na żywo

Mamy 15 362 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (1941), mazowieckiego (1577), wielkopolskiego (1420), kujawsko-pomorskiego (1321), pomorskiego (1126), zachodniopomorskiego (1011), łódzkiego (1010), małopolskiego (933), lubelskiego (932), warmińsko-mazurskiego (858), dolnośląskiego (825), podkarpackiego (590), lubuskiego (504), opolskiego (459), podlaskiego (449), świętokrzyskiego (303) - podało Ministerstwo Zdrowia. 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 924 422. W sumie zmarło 14 988 chorych.

Koronawirus w Polsce. Zmiany w bazie danych

Główny Inspektorat Sanitarny we wtorek nie opublikował aktualnej bazy danych dotyczącej zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Za to we wtorek po godz. 22 pojawiła się nowa strona Ministerstwa Zdrowia z mapą zakażeń koronawirusem.