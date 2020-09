Koronawirus w Polsce. Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia. Wirusolog komentuje

Dla porównania w czwartek resort poinformował o 837 zakażeniach. Jednak, jak wskazuje dr Tomasz Dzieciątkowski w rozmowie z Wirtualną Polską, jest to zmienna statystyczna. Dodał, że ta różnica nie wskazuje na nowy kształtujący się trend. - To się mieści w granicach liczby wykonywanych dobowo testów. To, co można zaznaczyć, że w trakcie weekendu będą mniejsze wartości - tłumaczy dr. Dzieciątkowski.