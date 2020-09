Lekcje religii solą w oku? Biskup Marek Mendyk poucza rodziców i zachęca do interwencji

Lekcje religii z pustymi ławkami? Bp Marek Mendyk poucza rodziców

Nie oznacza to spadku zainteresowania do poziomu 60 - 50 proc., a 88 proc - tyle uczniów w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało na lekcje religii.

Nawet niewielki spadek to regres, więc świdnicki biskup Marek Mendyk postanowił interweniować i wystosował list do rodziców dzieci.

"Strefy wolne od LGBT" na tapecie UE. Beata Szydło: osobiście zwróciłam się do Ursuli von der Leyen

Lekcje religii bez uczniów? Bp Marek Mendyk z apelem

"Odwołując się do wiary rodziców, ich sumienia i odpowiedzialności przed Bogiem, zwracam się z gorącym apelem: zapiszcie swoje dzieci na religię" - czytamy w liście.

Jak zaznaczył, to na rodzicach ciąży dbałość o religijność dzieci. Chodzi zwłaszcza o uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Ci, zdaniem biskupa, mają obowiązek uczestnictwa w lekcjach religii w szkołach. "Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę".

Biskup Marek Mendyk swój apel wystosował także do uczniów. W liście podkreśla m.in. że: "wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach".

Lekcje religii w szkołach. Bp Marek Mendyk zaleca interwencję u dyrekcji

Ze statystyk ISKK wynika, że w diecezji świdnickiej na lekcję religii uczęszczało 87,5 proc. uczniów. To niewiele mniej niż średnia ogólnopolska, skąd taka nagła reakcja kościelnego hierarchy i co, jego zdaniem, jest powodem absencji uczniów na lekcjach religii?

O dziwo w liście jako winnego wskazał szkołę i plan zajęć. "Sporo młodych ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii lub się z nich wypisuje, gdyż odbywają się one w niedogodnym dla nich czasie - przed godziną 8 lub nawet po godz. 15 - czy w zbyt licznych klasach i ciasnych salach" - wylicza biskup Marek Mendyk.

Lekcje religii w szkołach. Bp Marek Mendyk ostro o obojętności

Przykłady? Trudno szukać ich w liście duszpasterskim. Znalazło się tam jednak zalecenie dla rodziców uczniów. Biskup jawnie namawia ich do interwencji w sekretariatach szkół, a także "domagania się od dyrekcji takiego ułożenia planu zajęć, by ich dzieci mogły korzystać z katechezy. Rodzice mają do tego prawo, gdyż są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci".