Koronawirus w Polsce. Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia

- Nie ma już większego problemu z dostępem do środków ochrony osobistej - mówił na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekazał pozytywne informacje dotyczące osób wyzdrowiałych. - Już drugi dzień mamy ponad 200 osób - mówił.

- Mamy 177 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Podłączonych do respiratorów znajduje się 146 osób - powiedział rzecznik resortu. Zapewnił, że ministerstwo kupuje kolejne respiratory. Obecnie takich respiratorów jest ok. 1,5 tys. - Jesteśmy zabezpieczeni. Cały czas przychodzi sprzęt - dodał.

Andrusiewicz zapowiedział także, że w tym tygodniu pojawi się też rozporządzenie ws. zakazu pracy personelu medycznego w kilku placówkach jednocześnie. - Pracownicy medyczni będą mieli prawo do dofinansowania w związku z utraconymi w ten sposób dochodami. Chodzi tu o bezpieczeństwo innych placówek służby zdrowia, pacjentów i medyków z innych szpitali - podkreślił. Powiedział, że tacy pracownicy będą mogli liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa do kwoty 10 tys. zł.

Andrusiewicz mówił także, o pracach w MZ nad zaleceniami, które aspekty medycyny powinniśmy stopniowo powracać. Zaznaczył, że mają wrócić obowiązkowe szczepienia, które teraz były zawieszone. Na pytanie o ograniczenia np. przy porodach rodzinnych, stwierdził, że to nie ministerstwo wprowadziło takie ograniczenia, ale należy pamiętać o bezpieczeństwie matek i nowo narodzonych dzieci.

- Przekazujemy środki ochrony osobistej do aptek, ale także uruchamiamy dostawy do POZ. Wiem, że potrzeba jest także dostaw do stomatologów. Jeśli będą takie możliwości, będziemy tam też je kierować - przekazał.