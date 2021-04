Koronawirus w Polsce. Niepokojące wątpliwości ws. wariantu indyjskiego

Wariant indyjski koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest jeszcze w Polsce rozpoznany pod względem liczby przypadków. Jak pojawienie się mutacji indyjskiej może wpłynąć na rozwój epidemii w naszym kraju? O to Agnieszka Kopacz zapytała w programie "Newsroom WP" dr Anetę Afelt z Zespołu ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk. - Przede wszystkim, jak każdy z wariantów, jest swego rodzaju niespodzianką dla środowiska, w które wkracza. To dlatego, że nie do końca znamy naszą podatność na ten konkretny wariant - powiedziała dr Afelt. Dodała, że wariant indyjski ma pewne właściwości odmian: kalifornijskiej i brytyjskiej. Podkreśliła, że na trudność w określeniu zagrożenia nową mutacją w Polsce wpływa też fakt, że nie wiemy jeszcze, jak wielu z nas miało kontakt z SARS-CoV-2 i posiada przeciwciała.

