Koronawirus w Polsce. Naukowiec interpretuje dane. "Niestety, epidemia wyraźnie się rozwija"

Dzień dobry państwo obecna sytuacja jeżeli chodzi o rozwój epidemii koronawirusa w Polsce wygląda następująco ponad 4400 osób zakażonych i Ponadto zgonów wszyscy zadają sobie pytanie Jak wyglądać będą zmiany tej sytuacji Czego możemy oczekiwać w najbliższych dniach i wreszcie kiedy i gdzie wypatrywać możemy jakiś sygnałów jakieś nadziei na to że sytuacja poprawi wydaje się że na znaczącą poprawę przyjdzie nam jeszcze sporo czasu poczekać ale pewnie przynajmniej uspokojenie może być lepsze zrozumienie tego co tak naprawdę wydarza się w rozwoju epidemii statystyki powinniśmy zwracać uwagę jeżeli chcemy zrozumieć to co obecnie dzieje się w Polsce zapraszam do dokładniejszego przyjrzenia się danym Przyjrzyjmy się teraz wspólnie mapie rozwój epidemii dostępnej na stronie wirtualnej jakoś to widzą choćby po zróżnicowaniu kolorów w poszczególnych województwach są atakowane przez epidemie z bardzo różną siłą ponurym liderem właściwie od początku Mazowieckie gdzie odnotowuje się prawie jedną czwartą wszystkich zakażeń jednocześnie są takie województwa jak warmińsko-mazurskie czy lubuskie w których tych odnotowanych przypadków jest znacznie znacznie mniej jednak warto mieć świadomość że ten obraz który przedstawia ta mapa nie odzwierciedla stanu aktualnego odzwierciedlone w większym stopniu to co działo się w przebiegu epidemii 10 dni temu czy może nawet dwa tygodnie temu wtedy kiedy dochodziło do zakażeń potem do rozwoju objawów wreszcie do uzyskania wyników ich rejestracji Tak więc można powiedzieć że osoby kierujące obecnie walką z chemią stoją w dość trudnej sytuacji w której monitorowany obraz nie odzwierciedla tego co dzieje się teraz ale pewien stan w przeszłości i wreszcie rzućmy przez moment okiem na wykres budzący chyba najwięcej emocji czyli ten który przed liczbę dziennych zakażeń jeżeli popatrzymy na te rosnące słupki to niewątpliwie wraz z nimi rosnąć będzie w nas niepokój to w ostatnich dniach możemy zaobserwować Rollercoaster który zafundowała nam epidemia bardzo duże zróżnicowanie raportowanych wartościach zakażeń o ile to w ogóle możliwe zachęcał go do dużego pokoju w interpretowaniu tych danych dlatego to także występują wahania które niewiele mają wspólnego z tym co dzieje się jeżeli będzie epidemie a więcej z tym jak wyglądają procedury diagnostyczne i możliwość skutecznego raportowania wyników ogólnie jednak Niestety nadal jesteśmy w tym etapie w którym epidemia wyraźnie się rozwija jak wypatrywać tych wynikach nadziei i nadchodzących zmian o tego powiem w kolejnych spotkaniach wszystko co przygotowałem już dziś za państwo jutro zobaczymy się aby zastanowić się wspólnie Skąd biorą się tak duże rozbieżności przewidywaniach telefon mówią różnie eksperci zajmujący się epidemią dużo zdrowia i odrobinę spokoju w tym trudnym czasie Do zobaczenia