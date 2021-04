Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport MZ o respiratorach

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport o respiratorach

W wyniku zakażenia koronawirusem w placówkach medycznych przebywa obecnie 33 906 osób. To spadek o 713 względem danych z wtorku 13 kwietnia. Wtedy w szpitalach przebywało łącznie 34 619 zakażonych osób.

Z kolei leczenia respiratorem wymaga 3457 osób. Jak wynika z raportu, to mniej o 56 niż we wtorek (3513).

Przez Polskę przetacza się III fala zakażeń koronawirusem. We wtorek 13 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 227 nowych przypadkach. Z raportu wynika, że zmarły 644 osoby.

Najgorsza sytuacja związana z łóżkami covidowymi panuje obecnie na Śląsku, gdzie wciąż konieczna trwa relokacja pacjentów do szpitali z pobliskich województw. - Są to około trzy osoby na dobę, lecz konieczne dostawanie jest kolejnych respiratorów. Mamy około 78-79 proc. zajętych wszystkich respiratorów w Polsce. To świadczy o tym, jaką walkę toczymy - mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na wtorkowej konferencji.