Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarło 29 osób. Dwie z nich nie miały chorób współistniejących: 91-letni mężczyzna z Poznania oraz 68-latka z Kościerzyny. 27 pozostałych ofiar to osoby z innymi schorzeniami. Łącznie w Polsce koronawirusem zakaziło się 102 080 osób. Zmarło 2659 pacjentów.

- Codziennie przybywa nam około 100 do 150 osób hospitalizowanych, potrzebne są nowe miejsca w szpitalach z dostępem do respiratorów i personelu, który może się zaopiekować pacjentami. Z medycznego punktu widzenia, jeżeli nie musimy wychodzić, to najlepiej zostać w domach - apelował w niedzielę w rozmowie z Wirtualną Polską dr Paweł Grzesiowski.