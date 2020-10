Koronawirus w Polsce. Zmierzamy tam, gdzie Czechy? Grzesiowski: Wkrótce może być podobnie

Koronawirus w Polsce. Dr Grzesiowski: To się z dnia na dzień nie wyciszy

Jak tłumaczy immunolog, wkrótce może stać się tak, że będziemy przechodzili przez ten sam scenariusz co obecnie Czechy . - W Polsce może być za kilka tygodni podobnie jak u naszych południowych sąsiadów, dlatego konieczne są dodatkowe obostrzenia. Zauważmy jednak, że Czechy - z kraju, który miesiąc temu miał około trzech zakażonych na 100 tys. osób i ogłoszono, że epidemia wygasła - w ciągu dwóch tygodni weszły do grupy rekordzistów Europy. W tej chwili jest tam prawie 300 osób zakażonych koronawirusem na 100 tys. mieszkańców - mówi dr Paweł Grzesiowski.

Koronawirus w Polsce. Potrzebny stan wyjątkowy? Dr Grzesiowski: To krok ostateczny

Grzesiowski podkreśla jednak, że w Polsce na ten moment nie ma takiej konieczności. - Oczywiście, jeżeli sytuacja się nie pogorszy. Codziennie przybywa nam około 100 do 150 osób hospitalizowanych, potrzebne są nowe miejsca w szpitalach z dostępem do respiratorów i personelu, który może się zaopiekować pacjentami. Z medycznego punktu widzenia, jeżeli nie musimy wychodzić, to najlepiej zostać w domach - tłumaczy i dodaje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego to zawsze krok ostateczny.

Koronawirus w Polsce. Dr Grzesiowski o karach

- Oczywiście kary powinny być nakładane na recydywistów. Jeżeli ktoś neguje istnienie koronawirusa, namawia do anarchii, to powinno się za to karać - mówi dr Paweł Grzesiowski. Jak dodaje, wszystko zależy jednak od tego, kto i jak łamie przepisy. - Jeżeli jest to manifestacyjne, to należy te osoby karać. Trzeba pamiętać jednak, że to karanie jest przemocą wobec ludzi. Mandaty budzą sprzeciw. Kara powinna być za poważne uchybienia z premedytacją, nie za drobne potknięcia - zaznacza ekspert.