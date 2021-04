Koronawirus w Polsce. Najmłodsze dzieci wróciły do przedszkoli i żłobków

Stacjonarną działalność placówek przeznaczonych dla najmłodszych dzieci zawieszono 29 marca. Miało to związek z narastaniem trzeciej fali koronawirusa i wprowadzeniem lockdownu. Zajęcia w większości miejsc odbywały się zdalnie.

Zasiłek tylko do 18 kwietnia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że w związku z otwarciem przedszkoli i żłobków, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę do 25 kwietnia. Składanie nowych wniosków lub wprowadzenie korekt do już złożonych nie będzie potrzebne.