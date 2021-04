Szkoły na świeżym powietrzu. Hiszpanie znaleźli sposób na pandemię

Zmierzający ku końcowi rok szkolny 2020/2021 odbywał się co prawda w Hiszpanii stacjonarnie, jednak sam sposób prowadzenia lekcji w szkołach potęgował i tak duże ryzyko zakażenia się koronawirusem.

W sukurs nauczycielom i uczniom przyszła... wiosna. Co prawda już jesienią ubiegłego roku, dyrektorzy szkół w niektórych regionach kraju, zgodzili się na tymczasowe prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, jednak by robić to w przystępnych warunkach, potrzebna jest dobra pogoda.