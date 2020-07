Koronawirus w Polsce. Nadeszła druga fala? Janusz Cieszyński komentuje

Panie ministrze, my jesteśmy jeszcze w pierwszej, czy już w drugiej fali koronawirusa? Panie redaktorze. Myślę, że tutaj te fale to są takie pojęcia, które się wykorzystuje wyłącznie na potrzeby takiego obrazowego opowiedzenia o tym, jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce. Dlatego też pytam o ten obraz, bo z jednej strony mam wrażenie - i wszyscy właściwie już o tym piszą - że Polacy jakby zaczynają się zachowywać, jakby koronawirusa nie ma. Ale statystyki pokazują zupełnie coś innego. I może dlatego trzeba mówić, że już weszliśmy w tą drugą fazę. Tak jak mówiłem. W mojej ocenie tutaj nie ma powodu, żeby mówić o drugiej fali epidemii. Faktycznie mamy w ostatnich dniach wzrost zachorowań, ale taki wzrost, który wciąż sytuuje Polskę - jeżeli patrzymy na kraje w całej Europie - na odległym miejscu. Jeżeli chodzi o te łączne statystyki z całej epidemii. Ja przypomnę, że Polska jest w piątej dziesiątce, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Jeżeli popatrzymy na liczby przypadków na milion mieszkańców. Myślę, że to świadczy o tym, że skutecznie poradziliśmy sobie z walką z tym wirusem. Natomiast oczywiście każdy wzrost liczby zakażeń jest powodem do tego, żeby wyciągać z tego wnioski. I ja jestem przekonany też, że te informacje, które docierają do opinii publicznej będą wpływały na zmiany zachowania Polaków. Słyszeliśmy też o tym, że w wielu miejscach wznowiono, czy też wzmożono kontrole przestrzegania pewnych obostrzeń. Czyli na przykład obowiązku noszenia masek, który funkcjonuje już od kilku miesięcy. A wiemy, że nie zawsze wszyscy tego przestrzegają.