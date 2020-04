Koronawirus w Polsce. Myśliwi mogą wchodzić do lasu? Jest reakcja resortu środowiska

Dwa dni temu opinię publiczną wzburzyła informacja, że rząd ma zamiar zmienić rozporządzenie, dotyczące zakazu wchodzenia do lasów. Miano z niego wyłączyć myśliwych. Na te informacje zareagował w sobotę resort środowiska. "Informacje w mediach, że zakaz wstępu do lasu nie obejmuje myśliwych to nieprawda" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Koronawirus w Polsce. Myśliwi mogą wchodzić do lasu? Jest reakcja resortu środowiska (PAP)