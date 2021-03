Koronawirus w Polsce. Mocne słowa rzecznika o Bartoszu Arłukowiczu. Jest odpowiedź

"Minister Arłukowicz jest najmniej uprawniony do tego, by komentować to, co dzieje się w ministerstwie zdrowia. Gdyby decyzje były podejmowane tak wolno, jak za jego czasów, to doprowadzilibyśmy do tragedii" - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. O komentarz do jego słów proszony był w programie "Tłit" sam były minister zdrowia, obecnie europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - To, że ten człowiek ma czelność w ten sposób zabierać głos publicznie, nie zauważając 50 tys. zgonów w ciągu ostatniego roku z powodu COVID-a, nie zauważając tego, że Polska jest rekordzistą pod względem wzrostu liczby zgonów w Europie… Ci ludzie są odpowiedzialni za śmierć 50 tys. ludzi - powiedział Arłukowicz.

