Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane [20 grudnia]

Najwięcej osób zachorowało w województwie wielkopolskim. Tam odnotowane przez MZ zostały 1151 nowe przypadki zakażeń. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie z liczbą 1105 nowych przypadków. Pozostałe województwa to: pomorskie (817), (kujawsko-pomorskie (788), zachodniopomorskie (773), śląskie (694), warmińsko-mazurskie (612), dolnośląskie (486), łódzkie (447), lubuskie (320), małopolskie (310), lubelskie (299), podlaskie (178), opolskie (173), podkarpackie (142), świętokrzyskie (129). 170 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Kilka dni temu minister zdrowia poinformował o nowych obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa w kraju. - Same apele to za mało, dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - stwierdził Adam Niedzielski.