Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport

Koronawirus w Polsce nie próżnuje i doprowadza do zakażania się coraz większej liczby osób. Jak we wtorek poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby odnotowano 2236 nowych zakażeń. Zmarło kolejne 58 osób.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane

Rośnie też liczba zajętych tzw. łóżek covidowych w szpitalach zakaźnych. Tych, według danych Ministerstwa Zdrowia, przygotowanych jest około 8900. Obecne obłożenie to 3719 (+561) zajętych miejsc. Coraz więcej zakażonych koronawirusem potrzebuje też podłączenia do respiratora. Zajętych maszyn jest 263 (+44).

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przekazało dane. Mnóstwo ofiar

Dwie osoby zmarły w wyniku zakażenia wirusem. Są to: 79-letni mężczyzna z Warszawy oraz 46-letni mężczyzna z Krakowa. Pozostałe 56 ofiar oprócz zakażenia koronawirusem przechodziły przez choroby współistniejące.

"Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii w Polsce to 104 316. Zmarło 2 717 pacjentów" - informuje resort zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zapowiada obostrzenia

Koronawirus w Polsce w minionym tygodniu nabrał niebezpiecznego rozpędu i przyniósł wysokie wzrosty zakażeń. Tylko w piątek i sobotę wyniki sięgały ponad 2200 nowych przypadków. W niedzielę było niewiele lepiej (1934), by w poniedziałek 5 października dobowy przyrost zakażeń koronawirusem znów wyniósł ponad 2 tys.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia a egzekwowanie prawa

Nowe, klarowne przepisy mają dać zielone światło służbom do tego, by móc w pełni legalnie wystawiać mandaty tym, którzy nie stosują się np. do obowiązku noszenia maseczek w sklepach, czy zatłoczonej przestrzeni publicznej.