Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdza 31 przypadków

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. - Stan tych osób jest dobry - dodano. Chodzi o trzy kobiety i mężczyznę. Następnie minister Michał Dworczyk stwierdził, że liczba zarażonych zwiększyła się o kolejne 2 osoby. MZ w rozmowie z dziennikarzem WP nie potwierdziło tej informacji.

"Potwierdzone wyniki dotyczą: kobiety z woj. wielkopolskiego (Poznań), mężczyzny z opolskiego (Opole), a także dwóch kobiet z woj. warmińsko – mazurskiego (Ostróda). Stan wszystkich jest dobry. W sumie to już 31 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce" - napisało Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

W środę wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk w rozmowie z Polsat News powiedział, że liczba zarażonych wzrosła do 33 osób. Dziennikarz WP Arkadiusz Jastrzębski skontaktował się w tej sprawie z MZ. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz twierdzi, że bilans nadal wynosi 31 osób.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w środę ogłosiła pandemię koronawirusa . - W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba przypadków choroby COVID-19 poza Chinami zwiększyła się trzynastokrotnie, a liczba dotkniętych koronawirusem państw potroiła się - zaznaczył jej szef dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Do tej pory na świecie potwierdzono ponad 121 tys. przypadków zarażeń. Zmarło ok. 4,3 tys. osób.

Koronawirus w Polsce. Trudne decyzje rządu

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono 4 marca. To mężczyzna z Cybinki (woj. lubuskie), który był w odwiedzinach u córek w Niemczech. Wrócił do kraju autobusem rejsowym. Trafił do szpitala w Zielonej Górze. Służby ustaliły tożsamość pasażerów, którzy z nim podróżowali. Zostali objęci kwarantanną.