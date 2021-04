Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o tłumie na Jasnej Górze

Wojciech Andrusiewicz był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia był pytany o ubiegły weekend, podczas którego Polacy korzystali z ładnej pogody i zapominali o epidemicznych restrykcjach. Na Jasnej Górze odbył się duży zlot motocyklistów. – Rzeczywiście ostatni weekend minął w blasku słońca i wysokiej temperatury, sam starałem się z dziećmi znaleźć miejsce odosobnione. Niestety dało się zauważyć zbyt duże rozluźnienie - odparł Andrusiewicz, dodając, że "weekend świąteczny był spędzony w ostrzejszym reżimie sanitarnym". – Myślę, że często tej odpowiedzialności nam brakuje, często zachowujemy się tak, jakby ten COVID miałby być gdzieś obok – powiedział rzecznik MZ. Gość WP wskazał na to, że osoba, która nie traktuje obostrzeń poważnie, może nie zachorować, ale przenieść chorobę innej osobie i doprowadzić do tragedii. – To jest wyraz naszej nieodpowiedzialności – stwierdził Andrusiewicz. Więcej w materiale wideo.

