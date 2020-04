Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych przypadkach zakażenia i ofiarach

Koronawirus w Polsce - odmrażanie gospodarki

Możemy m.in. pójść na spacer do parku i lasu. Zwiększony został limit wiernych w miejscach kultu (jedna osoba na 15 m2), a w pogrzebach może brać udział do 50 osób. Co więcej, w sklepach do 100 m2 mogą przebywać cztery osoby na jedną kasę (dotychczas były to trzy osoby na jedną kasę), a w sklepach powyżej 100 m2 limit został poniesiony do jednej osoby na 15 m2.