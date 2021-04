Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia dostrzegło trend

Według wtorkowego raportu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego liczby nowych przypadków koronawirusa, minionej doby w Polsce wykrytych zostało 13 227 nowych infekcji SARS-CoV-2. O tym, czy na podstawie najnowszych danych można wysnuć wniosek o pojawieniu się w statystykach trendu spadkowego mówił w programie WP "Newsroom" rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił, że danych z bieżącego tygodnia na pewno nie można odnosić do ubiegłotygodniowych z uwagi na okres świąteczny, ale zaznaczył, że faktycznie trend spadkowy został zaobserwowany. Andrusiewicz powiedział również, że w środę należy spodziewać się około 20 tys. nowych zakażeń, ale nie zmienia to faktu, że w statystykach pojawiła się delikatna tendencja spadkowa. - Trend spadkowy jest zauważalny i nie widzimy, by został zahamowany - twierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

