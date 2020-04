WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski: najprawdopodobniej we wtorek rano ogłosimy kolejne etapy odmrażania - Wydaje się, że nie ma przyrostu zachorowań, a tzw. wskaźnik zapadalności spadł z 1,2 do 1,1 - powiedział w poniedziałek Wirtualnej Polsce... Rozwiń Panie Ministrze to ja przyjdę tera … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze to ja przyjdę teraz do konkretów rozmawialiśmy z ministrami Piątkowski i on mówił że to na panu Jeśli to co się będzie dalej działo z przedszkolami żłobkami i dziećmi w klasach 1-3 pytanie Jakie są pana rekomendacje powinny to dzieci jeszcze wrócić w tym roku szkolnym do do zajęć albo chociaż ktoś powinien się nimi zaopiekować w szkołach jest na to szansa Myślę że patrząc na to z takiej perspektywy Szerokiej to ważymy dwie bardzo ważne kwestie z jednej strony ważymy kwestie covid ui i tego że potencjalnie można się zarazić chociaż coraz więcej danych się pokazuje na temat transmisji tej epidemii bo wiemy też wszyscy że to jest nowy wirus więc nie do końca znane są modele transmisji wiemy że większość krajów europejskich bardzo szybko zamknęła szkoły i przedszkola związku z tym też bardzo mało danych jest na to jak ten wirus zachowuje się wśród najmłodszych z drugiej strony mamy sytuację w gospodarce Krajowej Europejskiej w gospodarce światowej i to co ja zawsze powtarzam Jeżeli nie będziemy mieli sytuacji gospodarczej już nie mówię fantastycznej bo wiadomo że będzie kryzys Ale takiej która pozwoli utrzymać finansowanie służby zdrowia pozwoli znaleźć pieniądze na nowe leki na nowe leki Onkologiczne nowe leki dla chorób rzadkich to to są duże środki jak zanim się ale klucze pytanie brzmi wrócą te dzieci będzie opieka dla dzieci 13 i młodszych W żłobkach i przedszkolach opieka dla dzieci które są które jest niezbędne do tego żeby rodzice wrócili do pracy w pewnym momencie się będzie bo to jest kluczowe w tej materii mają natomiast tak jak tak jak coś powiedziałem my obserwujemy efekty i dzisiaj wieczorem będziemy zbierali fakty z ostatnich działań wydaje się odejmuje wydaje się że nie nie mamy w tej chwili przyrostu dzisiejsze liczby chorych o tym też będą świadczyć więc wydaje się że będziemy mogli kolejny etap jutro w sposób taki oparty na danych zarekomendować to od tego co się będzie działo z epidemią Myślę że w pierwszej kolejności te dzieci o czym zresztą już komunikowali śmy dzieci w formie opiekuńczy dla rodziców którzy pracują a co dalej z tak jak powiedział pan minister To zależy od tego jak będzie wyglądała epidemia ile przyrostów dziennych Jaki procent przyrostów dziennych Ile wolnych miejsc w szpitalach Ile wolnych respiratorów na razie odpukać te liczby wydaje się że troszkę spowolnił y dzisiaj ten tak zwany wskaźnik zapadalności spadł jeszcze w stosunku do ostatniego już mamy 1,1 a nie 1,2 więc to są dobre wieści No ale ja mówię ja jestem niestety z racji pełnionej funkcji muszę mieć Dariusz również czarny gdzieś na podorędziu i nim się kierować w dużym stopniu w ogóle w stanie zapewnić taki w pełni bezpieczny powrót dzieci do szkół jeszcze w tym wiem że dzieci są bardzo żywe biegają spotykają się na korytarzach ten kontakt bezpośredni wśród dzieci jest non stop czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie to dzieci w szkołach zabezpieczyć oto jest pytanie bardzo podstawowe wiemy że przecież w młodszych klasach to jest niemożliwe z punktu widzenia takiego stricte odizolowania dzieci starszych klasach na pewno bardziej karne i wiedzą o co chodzi W związku z tym na pewno ta dystansowanie się dzieci w szkołach jest bardzo trudne jeżeli w ogóle możliwe z opiekuńcza forma na początku w małych grupach z dystansowanie się z tym że jedna grupa ma jednego opiekuna i on się nie zmieniasz to jedna klasa No to może ograniczyć transmisje Gdyby ona się pojawiła chociaż też pojawiły się takie pierwsze pozytywne jaskółki Można tak powiedzieć gdzie że dzieci transmitują jednak bardzo mało w związku z tym ja tutaj trochę Uważam że powinniśmy przyjąć taką postawę wyczekująco bo wiemy że część krajów chce szybciej oczywiście od mrozić tę część szkolną i trzeba popatrzeć jak to będzie wyglądało w tych krajach pani mistrza To ja spytam bo z tego co pan sobie jutro poznamy szczegóły tylko na tych szkół i wpuszczanie dzieci do do żłobków przedszkoli To jest etap numer 3 przesunięcie to do etapu numer 2 na razie myślę że nie będę komunikat było żadnych etapów to inaczej że wszystko wskazuje na to że że że zostanie to przesunięte na razie o szkołach myślę że to nie jest ten czas żeby komunikować odmierzanie szkół