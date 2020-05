WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze fryzjer + 2 Łukasz Szumowskikoronawirus w Polsce oprac. Tomasz Bodył 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski: do fryzjera bez obowiązkowej aplikacji - U fryzjera czy w innych miejscach użyteczności publicznej aplikacja nie jest obowiązkowa, aczkolwiek można jej używać - mówi w programie... Rozwiń fajniejsze No to skoro nie pójdzie … Rozwiń Transkrypcja: fajniejsze No to skoro nie pójdzie pan do restauracji No to może pójdzie pan w poniedziałek do fryzjera na poniedziałek do fryzjera nie pójdę ale na pewno w przyszłym tygodniu postaram się pójść bo wymaga ten mój autorski autorskie dzieło w postaci fryzury decydowanie poprawy bo bo trochę jest to amatorszczyzna co zrobiłem a i mi się to w takim razie zapytam o rzecz która też się rozpala internet czy jak będziemy chodzić do fryzjerów kosmetyczek restauracji będziemy w końcu mieli temu obowiązkową aplikacje z danymi żeby później restauratorzy chociażby wiedzieli kto u nich był i w razie zakażenia wiedzieć jak mierzyć takiego potencjalnego człowieka na razie na aplikację jest dobrowolna nie jest obowiązkowa oczywiście na pewno pomaga i na pewno dałaby nam znacznie więcej możliwości ale no tutaj wiadomo że również bardzo taka newralgiczna sprawa no wolności obywatelskich Wolności do prywatności więc na razie Ta aplikacja jest dobrowolne A czemu podkreśla pan tak bardzo mocno to wyrażenie na razie czyli jest brany pod uwagę taki scenariusz że to będzie obowiązkowe że każdy powinien mieć wtedy przed wyjściem poza dom Apple O której jest są wszystkie jego dane od peselu począwszy na imieniu i nazwisku skończywszy nie powiedziałem na razie do tego że pan redaktor zapytał czy będzie obowiązkowa No nie ma takich planów w związku z tym powiedziałem że na razie nie jest obowiązkowa jak na dzień dzisiejszy natomiast wyobrażam sobie że gdybyśmy mieli taką jak we Włoszech była czy w Hiszpanii Czy we Francji Gdzie zakłady pogrzebowe nie nadążają z ogrzewaniem zmarłych z powodu covid u gdzie wstępu do respiratorów to myślę że każdy z nas by się dwa razy zastanowił powiedział okej to może lepiej zrezygnować z prywatności na Rzecz Bezpieczeństwa ale na szczęście odpukać taka sytuacja w mi się nie zdarzyła i mam nadzieję że się nie zdarzy